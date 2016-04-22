Американский конгрессмен призвал заморозить счета Бидзины Иванишвили

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На заседании палаты представителей конгресса США обсуждена ситуация в Грузии и предстоящие в стране выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в ходе заседания конгрессмен Стив Рассел раскритиковал бывшего премьера Грузии Бидзину Иванишвили и потребовал заморозить его счета.

По заявлению конгрессмена, Иванишвили по-прежнему сохраняет влияние на правительство.

"Россия старается вмешиваться в политические процессы, в надежде, что в столице Грузии будет пророссийская власть. Главное действующее лицо в этом политическом процессе близкий союзник Владимира Путина, олигарх Бидзина Иванишвили. Он преследует целью вмешательство в избирательный процесс путем покупки голосов и наказания политических оппонентов. А также его цель, повлиять на выборы с использованием административных и политических ресурсов страны.

"Призываем президента Соединенных Штатов помочь Грузии с точки зрения мониторинга избирательного процесса. Призываем министерство финансов США и западные банки заморозить счета Иванишвили", - заявил Рассел.