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Американский институт: Иран мог отправить в РФ боевые БПЛА

Американский институт: Иран мог отправить в РФ боевые БПЛА Иран мог отправить в Россию первую партию боевых БПЛА вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут обучаться обслуживанию самолетов Су-35.
В регионе
3 августа 2022 г. 11:22
Американский институт: Иран мог отправить в РФ боевые БПЛА

Иран мог отправить в Россию первую партию боевых БПЛА вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут обучаться обслуживанию самолетов Су-35.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил американский аналитический институт по изучению войны (ISW).

"Информация основана на данных американской разведки по открытым источникам (OSINT). Если она верна, из нее следует, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля",— предположили аналитики ISW.

В институте также считают, что соглашение об увеличении пассажирских рейсов из Ирана в Россию может быть использовано Тегераном для приобретения российских боевых самолетов.

Две страны 26 июля подписали соглашение о сотрудничестве ремонтных центров Ирана. Оно предполагает экспорт в Россию деталей и оборудования для самолетов и предоставление технической поддержки со стороны Ирана.

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