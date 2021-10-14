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Американский эксперт: Грузии следует поддерживать прагматичные отношения с соседями

Американский эксперт: Грузии следует поддерживать прагматичные отношения с соседями Грузия должна поддерживать прагматичные отношения со своими соседями и продолжать держать курс на евроинтеграцию.
В регионе
14 октября 2021 г. 13:05
Американский эксперт: Грузии следует поддерживать прагматичные отношения с соседями
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Грузия должна поддерживать прагматичные отношения со своими соседями и продолжать держать курс на евроинтеграцию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил ведущий аналитик Heritage Foundation (США) Люк Коффи в интервью грузинскому радио.

По его словам, Грузии необходимо поддерживать хорошие отношения с соседними странами: "Грузия должна использовать все свои усилия для прагматичных отношений с Азербайджаном, Арменией и Турцией. В то же время стране необходимо продолжить курс на европейскую интеграцию".

Л.Коффи полагает, что платформа "3+3" неприемлема для Грузии, и этот формат ничего стране не даст.

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Версия на английском языке US expert: "Georgia should resume pragmatic relations with neighbors"
Версия на азербайджанском языке ABŞ eksperti: “Gürcüstan qonşuları ilə praqmatik münasibətləri davam etdirməlidir”

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