Американский эксперт: Грузии следует поддерживать прагматичные отношения с соседями

Грузия должна поддерживать прагматичные отношения со своими соседями и продолжать держать курс на евроинтеграцию.

Грузия должна поддерживать прагматичные отношения со своими соседями и продолжать держать курс на евроинтеграцию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил ведущий аналитик Heritage Foundation (США) Люк Коффи в интервью грузинскому радио.

По его словам, Грузии необходимо поддерживать хорошие отношения с соседними странами: "Грузия должна использовать все свои усилия для прагматичных отношений с Азербайджаном, Арменией и Турцией. В то же время стране необходимо продолжить курс на европейскую интеграцию".

Л.Коффи полагает, что платформа "3+3" неприемлема для Грузии, и этот формат ничего стране не даст.