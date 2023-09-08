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Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана

Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана Ближний Восток только выиграет, если Турция и Иран смогут сосредоточиться на взаимных интересах. Кроме того, это благоприятно отразится на регионе Южного Кавказа.
В регионе
8 сентября 2023 г. 14:30
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана

Ближний Восток только выиграет, если Турция и Иран смогут найти точки соприкосновения и сотрудничать по вопросам, представляющим общие интересы. Кроме того, это благоприятно отразится на регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Оксфордского университета и президент Американо-иранского совета Хушан Амирахмади (Hooshang Amirahmadi).

По его словам, Иран и Турция – два наиболее значимых актора в ближневосточном регионе. Это большие и исторически значимые государства, которые имеют лидерские амбиции на Ближнем Востоке, отметил Амирахмади.

"Сложную паутину "игр" между Турцией и Ираном в отношениях с арабским миром, курдами, Израилем, Пакистаном и Афганистаном часто было трудно направить в позитивное русло, особенно из-за вмешательства внешних сил, включая США и Россию", - считает Амирахмади.

Однако, по мнению профессора, две страны прилагают все усилия для снижения напряженности в отношениях, несмотря на интриги крупных держав.

Политолог также подчеркнул значимость укрепления двухсторонних связей между Турцией и Ираном с точки зрения региональной безопасности на Южном Кавказе.

"Я поддерживаю любую схему сотрудничества между странами региона. К примеру, формат "3+3", который предполагает сотрудничество в области торговли и транспорта между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Ираном, Россией и Арменией. Но этот формат очень трудно реализовать, учитывая огромные проблемы, существующие между Азербайджаном и Арменией, а также между Россией и Грузией. Существуют также вопросы безопасности между Ираном и Азербайджаном", - сказал эксперт.

Амирахмади отметил, что если стороны смогут найти компромисс, то эта схема, безусловно, будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон, в том числе, будет способствовать снижению напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

"Сотрудничество в таком формате также положительно скажется на отношениях Баку и Тегерана. А это, в свою очередь, могло бы поспособствовать укреплению мира и региональной стабильности", - добавил эксперт.

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