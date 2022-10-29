Американский БПЛА несколько часов кружит недалеко от Крыма

Американский разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря возле Крыма.

Американский разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря возле Крыма.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Летательный аппарат RQ-4B Global Hawk принадлежит Военно-воздушным силам США и используется для получения четких снимков больших территорий.

Утром в субботу дрон вылетел с авиационной базы, расположенной в Сицилии, и пролетел над Грецией и Болгарией в направлении Черного моря.

На данный момент беспилотник кружит недалеко от полуострова Крым на высоте 17 километров.