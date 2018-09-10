Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом Красногорска

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший всего три месяца назад гражданство России, стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе красногорского отделения «Единой России» 10 сентября, передает Report.

Боец заявил о намерении стать депутатом в начале лета, указ о его принятии в гражданство РФ глава государства подписал в конце мая. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР. В 2014 году он подал документы на получение российского гражданства, но долгое время они находились «без движения».

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью. В последний раз новоиспеченный россиянин выходил в октагон в октябре 2016-го, победив Алекса Кардо.