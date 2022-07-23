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Американский аналитик поддержал посла Израиля в Азербайджане: Все читают о Тебризе

Американский аналитик поддержал посла Израиля в Азербайджане: Все читают о Тебризе "Посмотри, что ты сделал, Джордж Дик! Все читают книгу о Тебризе".
В регионе
23 июля 2022 г. 21:49
Американский аналитик поддержал посла Израиля в Азербайджане: Все читают о Тебризе

"Посмотри, что ты сделал, Джордж Дик! Все читают книгу о Тебризе".

Как сообщает Report об этом написал в Twitter известный американский аналитик Майкл Доран.

Таким образом он выразил поддержку послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику, на публикацию которого иранская сторона ответила с резкой критикой.

Напомним, что Д.Дик поделился публикацией, в которой написал: "Я так много узнаю об истории и культуре Азербайджана в Тебризе из этой замечательной книги, которую мне недавно подарили. Что вы, ребята, читаете в эти дни?". На фотографии посол читал книгу "Волшебные сказки Тебриза". На твит резко отреагировал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

Отметим, что Майкл Доран - старший научный сотрудник Хадсоновского института и директор Центра Хадсоновского института по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке. Он работал в Совете национальной безопасности США, а также старшим советником Государственного департамента США и заместителем помощника министра обороны Соединенных Штатов.

М.Доран занимал пост заместителя помощника госсекретаря по общественной дипломатии в Совете национальной безопасности США, а также в Министерстве обороны США при Джордже Буше-младшем. Аналитик известен своей поддержкой Израиля, а также поддержкой сотрудничества между США, Турцией и Азербайджаном.

Он поддержал позицию Азербайджана в карабахском конфликте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAmerikalı analitikdən İsrail səfirinə dəstək: "Hər kəs Təbriz haqqında oxuyur"

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