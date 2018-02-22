Американских дипломатов не допустят к наблюдению за президентскими выборами в России

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Американские дипломаты и работники американских загранучреждений в России не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами в России.

Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации", - подчеркнул С.Рябков.

По его словам, американские дипломаты не будут допущены к наблюдению за ходом предстоящих президентских выборов.

"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", - добавил замминистра.

Российский дипломат указал, что МИД России уже официально уведомил посольство США в Москве об этом решении.