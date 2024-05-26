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Американские военные впервые за несколько лет не участвуют в параде по случаю Дня независимости Грузии

Американские военные впервые за несколько лет не участвуют в параде по случаю Дня независимости Грузии Личный состав армии США впервые за несколько лет не принял участие в военном параде на площади Свободы в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии.
В регионе
26 мая 2024 г. 11:50
Американские военные впервые за несколько лет не участвуют в параде по случаю Дня независимости Грузии

Личный состав армии США впервые за несколько лет не принял участие в военном параде на площади Свободы в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отмечается, в прошлые годы отряд американских военных вместе с представителями подразделений грузинской армии маршировал на параде на площади Свободы и присутствовал на церемонии присяги новобранцев.

Однако в этом году на параде прошли только подразделения грузинских военных. Трансляцию парада ведут местные телеканалы.

Отметим, что в церемонии принимают участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Саломе Зурабишвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, а также посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие сотрудники посольства, члены дипломатических представительств других стран. На параде демонстрируются различные артиллерийские системы из арсенала армии.

Напомним, что отношения между Грузией и США охладились из-за закона “О прозрачности иностранного влияния”. Вашингтон даже объявил о введении визовых ограничений для официальных лиц из Грузии в связи с этим законом.

Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, получающих более 20 процентов своих доходов из-за рубежа.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ hərbçiləri ilk dəfə Gürcüstanın Müstəqillik Günü paradında iştirak etməyiblər

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