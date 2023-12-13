Американская разведка: РФ потеряла в войне 315 тысяч солдат убитыми и ранеными

Потери России войне с Украиной составили 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, что составляет 87% личного состава, которым располагало Минобороны РФ к началу полномасштабного вторжения.

Потери России войне с Украиной составили 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, что составляет 87% личного состава, которым располагало Минобороны РФ к началу полномасштабного вторжения.

Как передает Report, об этом пишут Reuters и CNN со ссылкой на рассекреченный отчет американской разведки.

Источники изданий, знакомые с разведданными, утверждают, что потери Кремля в личном составе и бронетехнике отбросили военную модернизацию России на 18 лет назад.

По данным американской разведки, Минобороны РФ начинало вторжение в феврале 2022 года с 360 тысячами военнослужащих. Также российская армия располагала 3 500 танками, из которых были потеряны 2 200. Кроме того, были потеряны 4 400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% потерь, говорится в отчете разведки.