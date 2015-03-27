​Американская компания будет инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Ведущая оборонная компания США будет инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, информацию об этом распространила пресс-служба компании "Укроборонпрома".

Как говорится в информации, соответствующая договоренность была достигнута во время визита руководства "Укроборонпрома" в США.

Как подчеркнул генеральный директор концерна Роман Романов, опыт и технологии США помогут ускорить процесс реформирования украинского ОПК.