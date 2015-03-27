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    ​Американская компания будет инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса

    Соответствующая договоренность была достигнута во время визита руководства Укроборонпрома в США

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Ведущая оборонная компания США будет инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНН, информацию об этом распространила пресс-служба компании "Укроборонпрома".

    Как говорится в информации, соответствующая договоренность была достигнута во время визита руководства "Укроборонпрома" в США.

    Как подчеркнул генеральный директор концерна Роман Романов, опыт и технологии США помогут ускорить процесс реформирования украинского ОПК.

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