Обвиняемый Россией в шпионаже американец Уилан имел при задержании секретные сведения

© Reuters https://report.az/storage/news/f1b786c29b42d96863cc67109c2d1c9e/307c161d-10de-45c1-bf22-7cb240c1345a_292.jpg

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Задержанный в России гражданин США Пол Уилан по подозрению в шпионаже во время задержания имел при себе сведения, которые составляют государственную тайну".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Владимир Жеребёнков.

При этом адвокат не уточнил, какими именно сведениями обладал Уилан.

Юрист объяснил, что не может разглашать материалы дела, но имеет право подтвердить факт наличия секретных сведений, так как ранее такая информация распространялась в пресс-релизах российского МИДа.

Ранее брат П.Уилана подтвердил, что задержанный имеет гражданство четырех стран.

Напомним, что 28 декабря 2018 года ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.

После чего, 2 января Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца.