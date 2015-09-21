 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гендиректор МАГАТЭ: Образцы с иранского Парчина доставлены в Вену для проверок

    Инспекторы МАГАТЭ впервые посетили военный объект в иранском Парчине

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Инспекторы МАГАТЭ впервые посетили военный объект в иранском Парчине и обнаружили там следы недавнего ремонта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам гендиректор агентства Юкия Амано по итогам своего визита в Иран.

    "Мы посетили здание, которое агентство ранее могло наблюдать только со спутниковых снимков, в нем мы видели следы недавних ремонтных работ, не было никакого оборудования", - сказал он.

    По его словам, образцы с иранского Парчина доставлены в Вену для проверок. Проверка образцов с Парчина займет у МАГАТЭ несколько недель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi