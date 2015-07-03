Амано: Иран и МАГАТЭ достигли лучшего понимания по спорным вопросам ядерной программы

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Иран и МАГАТЭ достигли лучшего понимания по разрешению спорных вопросов ядерной программы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкии Амано, распространенном по итогам его визита в Тегеран.

"Я считаю, что обе стороны имеют лучшее понимание по некоторым аспектам, хотя значительная часть работы впереди", - заявил Амано.

"Мы также обсудили ход переговоров Ирана с "шестеркой" по выработке Всеобъемлющего плана совместных действий и вопросы проверочной деятельности агентства в контексте такого соглашения", - отметил Амано. По его словам, "целью визита было улучшение работы по разрешению всех остающихся вопросов, связанных с иранской ядерной программой, включая прояснение аспектов ее возможной военной направленности".