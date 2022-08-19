Алтун: Визит Эрдогана в Украину стал свидетельством его веры в дипломатию

Заведующий отделом коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун обратился к международному сообществу.

Заведующий отделом коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун обратился к международной общественности.

Как сообщает Report, свое обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

По его словам, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стал свидетельством его веры в дипломатические решения, достигнутые благодаря взаимодействию с соответствующими лидерами и многостороннему подходу на международной арене.



"Международное сообщество должно поддержать эти усилия по достижению мира и стабильности",- подчеркнул Алтун.

Он подтвердил, что накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Зеленским в Украине вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для продвижения мира, что еще раз подтверждает давнюю поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Как Турция, мы стремимся поддерживать политический суверенитет и территориальную целостность Украины. Наш президент Эрдоган принимал постоянное участие в этом процессе с самого начала конфликта, и его усилия уже дали серьезные результаты",- написал он.

Напомним, что вчера во Львове состоялись трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.