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Алтун: Визит Эрдогана в Украину стал свидетельством его веры в дипломатию

Алтун: Визит Эрдогана в Украину стал свидетельством его веры в дипломатию Заведующий отделом коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун обратился к международному сообществу.
В регионе
19 августа 2022 г. 10:24
Алтун: Визит Эрдогана в Украину стал свидетельством его веры в дипломатию

Заведующий отделом коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун обратился к международной общественности.

Как сообщает Report, свое обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

По его словам, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стал свидетельством его веры в дипломатические решения, достигнутые благодаря взаимодействию с соответствующими лидерами и многостороннему подходу на международной арене.

"Международное сообщество должно поддержать эти усилия по достижению мира и стабильности",- подчеркнул Алтун.

Он подтвердил, что накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Зеленским в Украине вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для продвижения мира, что еще раз подтверждает давнюю поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Как Турция, мы стремимся поддерживать политический суверенитет и территориальную целостность Украины. Наш президент Эрдоган принимал постоянное участие в этом процессе с самого начала конфликта, и его усилия уже дали серьезные результаты",- написал он.

Напомним, что вчера во Львове состоялись трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Версия на английском языке Official Ankara: International community must support Erdogan's efforts
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Ankara: "Beynəlxalq ictimaiyyət Ərdoğanın səylərini dəstəkləməlidir"

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