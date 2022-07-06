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Алтун: Передача террористов станет тестом на искренность Финляндии и Швеции

Алтун: Передача террористов станет тестом на искренность Финляндии и Швеции "Не следует расценивать подписание Мадридских протоколов как вступление в НАТО. Мы будем учитывать, насколько Финляндия и Швеция будут выполнять письменные обязательства”.
В регионе
6 июля 2022 г. 13:26
Алтун: Передача террористов станет тестом на искренность Финляндии и Швеции

"Не следует расценивать подписание Мадридских протоколов как вступление в НАТО. Мы будем учитывать, насколько Финляндия и Швеция будут выполнять письменные обязательства”.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

"Государства, желающие получить преимущество быть избранными в НАТО, должны выполнить некоторые условия. В этом смысле, важно, чтобы, наряду с PKK, террористическими были признаны и организации YPG и FETÖ. Теперь эти две страны должны следовать данным обещаниям", - сказал он.

Ф.Алтун подчеркнул, что необходимая информация о террористах была доведена до соответствующих структур обеих стран: "Передача террористов, безусловно, станет испытательным тестом на искренность этих государств".

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Версия на английском языке Fahrettin Altun: Turkiye will assess how Finland and Sweden fulfill their obligations
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: "Finlandiya və İsveçin öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini nəzərə alacağıq"

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