Алтун: Передача террористов станет тестом на искренность Финляндии и Швеции

"Не следует расценивать подписание Мадридских протоколов как вступление в НАТО. Мы будем учитывать, насколько Финляндия и Швеция будут выполнять письменные обязательства”.

"Не следует расценивать подписание Мадридских протоколов как вступление в НАТО. Мы будем учитывать, насколько Финляндия и Швеция будут выполнять письменные обязательства”.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

"Государства, желающие получить преимущество быть избранными в НАТО, должны выполнить некоторые условия. В этом смысле, важно, чтобы, наряду с PKK, террористическими были признаны и организации YPG и FETÖ. Теперь эти две страны должны следовать данным обещаниям", - сказал он.

Ф.Алтун подчеркнул, что необходимая информация о террористах была доведена до соответствующих структур обеих стран: "Передача террористов, безусловно, станет испытательным тестом на искренность этих государств".