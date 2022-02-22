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Альпинисты Турции и Азербайджана совершили восхождение в память о жертвах Ходжалы

Альпинисты Турции и Азербайджана совершили восхождение в память о жертвах Ходжалы Турецкие и азербайджанские альпинисты совершили совместное восхождение на вершину горы Хача в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.
В регионе
22 февраля 2022 г. 21:15
Альпинисты Турции и Азербайджана совершили восхождение в память о жертвах Ходжалы

Турецкие и азербайджанские альпинисты совершили совместное восхождение на вершину горы Хача в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", акция была приурочена к очередной годовщине кровавых событий в азербайджанском городе Ходжалы, где в феврале 1992 года армяне убили 613 мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей.

В акции приняли участие 24 альпиниста из разных уголков Турции и семь азербайджанских альпинистов.

Восхождение было организовано по инициативе Генконсульства Азербайджана в Карсе, Клуба альпинизма и спорта на открытом воздухе "Зирве» (Вершина), а также Общества охраны и поддержки азербайджанского языка, истории и культуры. Достигнут вершины альпинисты минутой молчания почтили память жертв Ходжалы.

Далее озвучены гимны Турции и Азербайджана.

Альпинисты раскрыли плакат с надписью: "Чтим память жертв Ходжалы", а также флаги Турции и Азербайджана.

Глава оргкомитета акции Искендер Доган сообщил агентству "Анадолу", что первое восхождение на вершину в Нахчыване было совершено шесть лет назад, и со временем это превратилось в традицию.

Доган отметил, что Турция всегда поддерживает братский Азербайджан, а целью восхождения является разделить боль азербайджанских братьев. "Поздравляю всех товарищей, совершивших восхождение", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycan alpinistləri Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə zirvəyə çıxıblar

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