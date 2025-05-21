Байрактар: Канадская компания заинтересована в строительстве новых АЭС в Турции

Турция ведет переговоры с канадской компанией Candu Energy о строительстве второй и третьей атомных станций в Синопе и Тракии.

Турция ведет переговоры с канадской компанией Candu Energy о строительстве второй и третьей атомных станций в Синопе и Тракии.

Как сообщает Report со ссылкой на GDH, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

По словам главы турецкого ведомства, интерес к проектам строительства второй и третьей АЭС проявляют Россия, Южная Корея и Китай. Однако, помимо них, есть и другие страны и компании, с которыми Турция ведет переговоры.

В качестве примера потенциального партнера А. Байрактар привел канадскую компанию Candu Energy, которая тоже выразила заинтересованность в строительстве новых АЭС.