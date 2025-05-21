О нас

Байрактар: Канадская компания заинтересована в строительстве новых АЭС в Турции

Байрактар: Канадская компания заинтересована в строительстве новых АЭС в Турции Турция ведет переговоры с канадской компанией Candu Energy о строительстве второй и третьей атомных станций в Синопе и Тракии.
В регионе
21 мая 2025 г. 18:44
Байрактар: Канадская компания заинтересована в строительстве новых АЭС в Турции

Турция ведет переговоры с канадской компанией Candu Energy о строительстве второй и третьей атомных станций в Синопе и Тракии.

Как сообщает Report со ссылкой на GDH, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

По словам главы турецкого ведомства, интерес к проектам строительства второй и третьей АЭС проявляют Россия, Южная Корея и Китай. Однако, помимо них, есть и другие страны и компании, с которыми Турция ведет переговоры.

В качестве примера потенциального партнера А. Байрактар привел канадскую компанию Candu Energy, которая тоже выразила заинтересованность в строительстве новых АЭС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: Yeni atom stansiyalarının tikintisi üçün Kanada şirkəti ilə danışıqlar aparılır

Экслюзивные новости

Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi