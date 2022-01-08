Алматы полностью окружили блокпостами

Алматы полностью окружена блокпостами.

Казахстанский город Алматы полностью окружен блокпостами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на них дежурят десятки военных и БТР.

На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы.

В городе периодически слышна стрельба, но уже не такая интенсивная, как в предыдущие дни. По телевидению повторяют призывы отойти от окон в районах, где проводится спецоперация по зачистке.

Некоторые продуктовые магазины открылись, но жители рассказывают, что в продаже нет хлеба. С банкоматами по-прежнему проблемы: снять деньги в городе практически невозможно.

Ранее власти Алматинской области заявили, что ситуация находится под контролем, однако в регионе продолжает действовать высший уровень террористической угрозы. Власти призывают население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.