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Алматы полностью окружили блокпостами

Алматы полностью окружили блокпостами Алматы полностью окружена блокпостами.
В регионе
8 января 2022 г. 23:53
Алматы полностью окружили блокпостами

Казахстанский город Алматы полностью окружен блокпостами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на них дежурят десятки военных и БТР.

На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы.

В городе периодически слышна стрельба, но уже не такая интенсивная, как в предыдущие дни. По телевидению повторяют призывы отойти от окон в районах, где проводится спецоперация по зачистке.

Некоторые продуктовые магазины открылись, но жители рассказывают, что в продаже нет хлеба. С банкоматами по-прежнему проблемы: снять деньги в городе практически невозможно.

Ранее власти Алматинской области заявили, что ситуация находится под контролем, однако в регионе продолжает действовать высший уровень террористической угрозы. Власти призывают население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.

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