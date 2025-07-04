Алматы может стать новым центром производства китайских электробусов BYD

Запуск производства электробусов в Алматы стал главной темой переговоров акима (мэра) мегаполиса Дархана Сатыбалды с управляющим директором BYD по Центральной Азии Айваном Цао.

Запуск производства электробусов в Алматы стал главной темой переговоров акима (мэра) мегаполиса Дархана Сатыбалды с управляющим директором BYD по Центральной Азии Айваном Цао.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Отмечается, что в планах запуск производства на базе действующего завода коммерческой техники компании "Астана Моторс" в Турксибском районе города.

Проект предусматривает поэтапную локализацию производства - от крупноузловой сборки до внедрения процессов сварки, окраски кузова и изготовления отдельных компонентов. Реализация инициативы станет важным этапом модернизации городской транспортной системы с акцентом на экологичность, энергоэффективность и развитие местного промышленного потенциала.

В рамках проекта планируется выпуск флагманской модели электробуса BYD - B12, оснащенной аккумуляторной батареей Blade, интегрированной непосредственно в шасси. Такая конструкция повышает прочность и безопасность транспорта, обеспечивает увеличенный запас хода и снижает энергопотребление. Blade Battery признана одной из самых безопасных в мире и имеет гарантию сроком на 10 лет

По официальным данным, компания BYD уже поставила более 110 000 электробусов, которые эксплуатируются в 400 городах по всему миру - от США и Европы до стран Азии, Латинской Америки и Африки.