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Алматы может стать новым центром производства китайских электробусов BYD

Алматы может стать новым центром производства китайских электробусов BYD Запуск производства электробусов в Алматы стал главной темой переговоров акима (мэра) мегаполиса Дархана Сатыбалды с управляющим директором BYD по Центральной Азии Айваном Цао.
В регионе
4 июля 2025 г. 21:49
Алматы может стать новым центром производства китайских электробусов BYD

Запуск производства электробусов в Алматы стал главной темой переговоров акима (мэра) мегаполиса Дархана Сатыбалды с управляющим директором BYD по Центральной Азии Айваном Цао.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Отмечается, что в планах запуск производства на базе действующего завода коммерческой техники компании "Астана Моторс" в Турксибском районе города.

Проект предусматривает поэтапную локализацию производства - от крупноузловой сборки до внедрения процессов сварки, окраски кузова и изготовления отдельных компонентов. Реализация инициативы станет важным этапом модернизации городской транспортной системы с акцентом на экологичность, энергоэффективность и развитие местного промышленного потенциала.

В рамках проекта планируется выпуск флагманской модели электробуса BYD - B12, оснащенной аккумуляторной батареей Blade, интегрированной непосредственно в шасси. Такая конструкция повышает прочность и безопасность транспорта, обеспечивает увеличенный запас хода и снижает энергопотребление. Blade Battery признана одной из самых безопасных в мире и имеет гарантию сроком на 10 лет

По официальным данным, компания BYD уже поставила более 110 000 электробусов, которые эксплуатируются в 400 городах по всему миру - от США и Европы до стран Азии, Латинской Америки и Африки.

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Версия на азербайджанском языке Almatı Çinin BYD elektrik avtobusları üçün yeni istehsal mərkəzinə çevrilə bilər

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