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    Аллан Чумак скончался в Москве

    В конце 1980-х и начале 1990-х годов А. Чумак стал одним из самых известных экстрасенсов в СССР благодаря телевизионным сеансам

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Советский телевизионный деятель, называющий себя целителем и экстрасенсом Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни.

    Как передает Report, об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

    В конце 1980-х и начале 1990-х годов А. Чумак стал одним из самых известных экстрасенсов в СССР благодаря телевизионным сеансам. Во время телевизионных сеансов "заряжал" с помощью пассов руками различные субстанции: воду, кремы, мази и так далее, не только в студии, но и у телезрителей, не произнося при этом ни слова.

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