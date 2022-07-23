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Аллахшукюр Пашазаде: Грузия всегда была рядом с Азербайджаном в самые тяжелые дни

Аллахшукюр Пашазаде: Грузия всегда была рядом с Азербайджаном в самые тяжелые дни "Грузия всегда была рядом с Азербайджаном в тяжелые дни, в период 44-дневной Отечественной войны".
В регионе
23 июля 2022 г. 16:15
Аллахшукюр Пашазаде: Грузия всегда была рядом с Азербайджаном в самые тяжелые дни

"Грузия всегда была рядом с Азербайджаном в тяжелые дни, в период 44-дневной Отечественной войны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде журналистам по итогам официального визита в Грузию.

По его словам, Азербайджан и Грузия, в отличие от Армении, сами определяют свою судьбу.

Касаясь отношений с грузинским патриархом Илией II, председатель УМК сказал, что религиозный лидер всегда был верен дружбе и братству: "Владыка Илия II всегда был рядом с Азербайджаном и поддерживал нас как в Грузии, так и за ее пределами. За это мы ему благодарны".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Gürcüstan ən ağır günlərdə həmişə Azərbaycanın yanında olub"

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