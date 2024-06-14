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Али Шамхани: Ядерная программа Ирана не поддастся давлению Запада

Али Шамхани: Ядерная программа Ирана не поддастся давлению Запада Иранская ядерная программа остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не поддастся давлению США и других западных стран.
В регионе
14 июня 2024 г. 17:42
Али Шамхани: Ядерная программа Ирана не поддастся давлению Запада

Иранская ядерная программа остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не поддастся давлению США и других западных стран.

Как передает Report, об этом советник верховного лидера исламской республики по политическим вопросам Али Шамхани написал на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Ядерная программа Ирана опирается на национальную волю и стратегию развития. Приверженная ДНЯО и гарантиям, она не поддастся давлению. США и некоторые западные страны ликвидировали бы ядерную промышленность Ирана, если бы могли", - добавил он.

5 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял новую резолюцию, в которой Тегеран критикуется за якобы недостаточное сотрудничество с агентством. Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.

8 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Вашингтон намерены оказать давление на Тегеран, чтобы добиться от него прекращения действий по "дестабилизации ситуации в регионе" и изменения иранской позиции по ядерной программе.

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