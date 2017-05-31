Али Лариджани переизбран председателем иранского парламента

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Али Лариджани избран председателем иранского парламента.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, он является депутатом от города Кум, считающегося религиозно-идеологическим центром страны.

Согласно информации, А.Лариджани был единственным кандидатом на пост председателя парламента.

За него проголосовали 204 из 268 участвовавших при голосовании депутатов, а 64 голоса признаны недействительными.

Отметим, что заместителями председателя парламента переизбраны представитель реформистской линии, представляющий в парламенте Тебриз депутат Масуд Пезешкиан и представитель консервативной линии, депутат из Тегерана Али Мутаххари.

Напомним, что Али Лариджани будет председательствовать в парламенте еще 2 года. Он возглавляет парламент с 2008 года. Последние парламентские выборы в Иране прошли 26 февраля 2016 года. Отметим, что в иранском парламенте насчитывается 290 депутатов.