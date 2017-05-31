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    Али Лариджани переизбран председателем иранского парламента

    Во время голосования у него не было конкурентов

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Али Лариджани избран председателем иранского парламента. 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, он является депутатом от города Кум, считающегося религиозно-идеологическим центром страны. 

    Согласно информации, А.Лариджани был единственным кандидатом на пост председателя парламента. 

    За него проголосовали 204 из 268 участвовавших при голосовании депутатов, а 64 голоса признаны недействительными. 

    Отметим, что заместителями председателя парламента переизбраны представитель реформистской линии, представляющий в парламенте Тебриз депутат Масуд Пезешкиан и представитель консервативной линии, депутат из Тегерана Али Мутаххари. 

    Напомним, что Али Лариджани будет председательствовать в парламенте еще 2 года. Он возглавляет парламент с 2008 года. Последние парламентские выборы в Иране прошли 26 февраля 2016 года. Отметим, что в иранском парламенте насчитывается 290 депутатов.  

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