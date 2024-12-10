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Али Йерликая: Турция проведет встречу с представителями НПО Сирии по вопросу возвращения сирийцев

Али Йерликая: Турция проведет встречу с представителями НПО Сирии по вопросу возвращения сирийцев 13:31
В регионе
10 декабря 2024 г. 13:54
Али Йерликая: Турция проведет встречу с представителями НПО Сирии по вопросу возвращения сирийцев

Власти Турции проведут встречу с представителями НПО Сирии по вопросу возвращения на родину сирийских граждан, находящихся в настоящее время на турецкой территории.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

Министр сообщил, что планируется обсуждение с неправительственными организациями вопросов, касающихся восстановления жизни в Сирии:

"После этой встречи мы поделимся деталями как с нашими гражданами, так и с сирийской стороной".

Али Йерликая отметил, что на пограничных пунктах турецко-сирийской границы введены новые меры: "При изначальной ежедневной пропускной способности в 3 тысячи человек, мы увеличили ее до 15–20 тысяч".

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Версия на английском языке Ali Yerlikaya: Türkiye to hold meeting with NGOs for return of Syrians
Версия на азербайджанском языке Ali Yerlikaya: Suriyalıların geri dönmələri üçün QHT-lərlə görüş keçirəcəyik

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