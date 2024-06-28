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Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия участков

Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия участков Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в первые минуты после открытия избирательных участков проголосовал на выборах президента.
В регионе
28 июня 2024 г. 10:06
Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия участков

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в первые минуты после открытия избирательных участков проголосовал на выборах президента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал IRIB.

"День выборов - это день радости и счастья для нас, иранцев, повышение явки - потребность для исламской республики, - сказал Хаменеи. - Рекомендуем всем серьезно отнестись к вопросу голосования и принять участие в этом важном политическом событии". Лидер страны подчеркнул, что от участия иранцев в голосовании зависит "прочность [строя] исламской республики, ее достоинство и честь".

Избирательные участки для голосования на выборах президента Ирана открылись 28 июня по всей стране в 08:00 по местному времени. Они проходят в связи с гибелью 19 мая президента страны Ибрахима Раиси. В президентской гонке участвуют четыре политика: три консерватора и один реформист.

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