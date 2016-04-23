​Али Гусейнли: За весь период независимости в Азербайджане не было попыток переписать историю ВОВ

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Изменение политического строя не дает основания переписывать историю Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Али Гусейнли, выступая в Российском информационно-культурном центре в Баку по случаю проведения тестов на тему знания ВОВ.

"В некоторых странах СНГ и странах Восточной Европы были попытки переписать историю. За весь период независимого Азербайджана у нас такое ни разу не случалось", - заявил А.Гусейнли.

По его словам, сегодня весь мир, Европа, азербайджанский народ помнит эту трагедию. "Ежегодно в республике отмечается День победы - 9 мая", - сказал он.

В свою очередь глава Россотрудничества Валентин Денисов подчеркнул, что отмечать праздник 9 мая - это общая россиян с азербайджанцами историческая традиция. "Мы живем сегодня в разных государствах, но нет ни одной азербайджанской, ни одной российской семьи, которых не коснулась бы война", - добавил он.

Заместитель посла Азербайджана в России Гудси Османов подчеркнул, что если люди не будут знать своего прошлого, то они никогда не смогут построить свое будущее.

"Великая Отечественная война - это наша общая история, которая объединяет нас. Мы никому не дадим переписывать нашу историю, никто не сможет украсть нашу общую победу", - отметил Г.Османов.