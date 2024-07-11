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Али Багери Кани: Непрямые переговоры с США по возрождению СВПД продвигаются

Али Багери Кани: Непрямые переговоры с США по возрождению СВПД продвигаются Непрямые переговоры с США по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продвигаются.
В регионе
11 июля 2024 г. 20:34
Али Багери Кани: Непрямые переговоры с США по возрождению СВПД продвигаются

Непрямые переговоры с США по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продвигаются.

Как передает Report со ссылкой на Radiofarda, об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится под контролем.

Отметим, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) стал результатом дипломатических переговоров в рамках "шестерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) и был окончательно согласован и принят на уровне министров иностранных дел 14 июля 2015 года в Вене при участии Высокого представителя ЕС Ф.Могерини. Этот документ предусматривал введение ограничений на ядерную программу Ирана в обмен на смягчение международных санкций против Исламской Республики. В мае 2018 года бывший президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения. Переговоры о восстановлении плана начались весной 2021 года в Вене, но не возымели успеха.

Согласно информации, Иран при посредничестве Омана пытается возобновить переговоры с США.

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Версия на азербайджанском языке İran rəsmisi: ABŞ ilə nüvə proqramına dair danışıqları bərpa etmək istəyirik

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