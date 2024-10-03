Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Беларуси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках визита в Минск посетил посольство страны в Беларуси и выступил перед дипломатами, обозначив ключевые задачи и направления развития двусторонних отношений.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках визита в Минск посетил посольство страны в Беларуси и выступил перед дипломатами, обозначив ключевые задачи и направления развития двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Советник посольства Махир Гаджиев рассказал, что Асадов на встрече обозначил уровень отношений между двумя странами.

"Перед нами стоит первостепенная задача - развить экономические отношения. В рамках визита планируется подписание ряда документов, которые также охватывают экономический сектор", - подчеркнул он.

По его словам, перспективными направлениями развития между Беларусью и Азербайджаном является сельское хозяйство, а также создание производств в различных отраслях.

"Программа визита обширная, в нее входит рассмотрение вопросов совместного производства техники, лифтов, удобрений", - отметил советник.