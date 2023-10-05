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Али Акбар Ахмадиян: Иран привержен поддержке территориальной целостности Азербайджана

Али Акбар Ахмадиян: Иран привержен поддержке территориальной целостности Азербайджана Иран привержен своей позиции по признанию Карабахского региона частью территории Азербайджана.
В регионе
5 октября 2023 г. 10:18

Иран привержен своей позиции по признанию Карабахского региона частью территории Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян в ходе встречи с помощником президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.

Касаясь ситуации в регионе, Ахмадиян отметил важность диалога и приложения усилий странами по установлению мира, стабильности и устойчивой безопасности. При этом он отметил, что иранская сторона против вмешательства третьих сил в дела региона.

Он также обратил внимание на стремление лидеров Ирана и Азербайджана укреплять двусторонние отношения во всех областях, а также подтвердил готовность Тегерана к сотрудничеству в этом направлении.

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