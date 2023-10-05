Али Акбар Ахмадиян: Иран привержен поддержке территориальной целостности Азербайджана

Иран привержен своей позиции по признанию Карабахского региона частью территории Азербайджана.

Иран привержен своей позиции по признанию Карабахского региона частью территории Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян в ходе встречи с помощником президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.

Касаясь ситуации в регионе, Ахмадиян отметил важность диалога и приложения усилий странами по установлению мира, стабильности и устойчивой безопасности. При этом он отметил, что иранская сторона против вмешательства третьих сил в дела региона.

Он также обратил внимание на стремление лидеров Ирана и Азербайджана укреплять двусторонние отношения во всех областях, а также подтвердил готовность Тегерана к сотрудничеству в этом направлении.