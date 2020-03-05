Алфавит на основе латиницы одобрят в Казахстане в середине марта

Финальный вариант алфавита, основанного на латинской графике, одобрят в середине марта в Казахстане. Как передает Report со ссылкой на Казинформ, об этом сообщил заместитель председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта республики Адильбек Каба.

"Как вы знаете, глава государства Касым-Жомарт Токаев давал поручения об усовершенствовании казахского алфавита на основе латиницы. После этого поручения в течение трех-четырех месяцев ученые провели четыре заседания. На этих обсуждениях были рассмотрены несколько вариантов алфавита", - заявил А. Каба.

По словам зампреда комитета, на данный момент поступило более 40 вариантов алфавита, из которых официально ученые рассмотрели 30. В итоге были отобраны четыре варианта, 4 февраля их обсудили на республиканском уровне.

"Спорным среди ученых был один момент: неверно утверждение о том, что сколько букв было в кириллице, столько должно быть и здесь. Известно, что в нашем языке было много ненужных, заимствованных звуков. Одна из целей перехода на латиницу как раз в том, чтобы избавиться от вошедших не по нашему желанию в свое время ненужных звуков, обеспечить чистоту языка", - пояснил Каба.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу в октябре 2017 года.