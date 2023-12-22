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Ален Симонян: Вопрос делимитации границы с Азербайджаном можно решить после заключения мира

Ален Симонян: Вопрос делимитации границы с Азербайджаном можно решить после заключения мира Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает, что процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном может длиться годами, и к решению этого вопроса можно приступить после заключения мирного договора.
В регионе
22 декабря 2023 г. 14:13
Ален Симонян: Вопрос делимитации границы с Азербайджаном можно решить после заключения мира

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает, что процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном может длиться годами, и к решению этого вопроса можно приступить после заключения мирного договора.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом он заявил в беседе с журналистами.

По его словам, если страны действительно будут готовить свои общества к миру, и если они заинтересованы в нормализации, то сценарий, при котором вопрос границ оставляют на потом, вполне допустим.

"При этом разумеется, мирный договор не может застраховать от новой войны, именно поэтому нужна в первую очередь политическая воля", - сказал Ален Симонян.

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Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: “Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası sülh sazişindən sonra həll oluna bilər”
Версия на английском языке Alen Simonyan: Issue of border delimitation with Azerbaijan can be resolved after peace is concluded

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