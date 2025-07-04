Ален Симонян уверен, что Гарегин II в скором времени откажется от престола

Спикер парламента Армении Ален Симонян уверен, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от престола.

Спикер парламента Армении Ален Симонян уверен, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от престола.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам в парламенте.

"Я уверен, что если не сегодня, не завтра, то очень скоро он уйдет", - сказал он.

При этом Симонян не уточнил, откуда у него такая уверенность. Спикер подчеркнул, что у правящей партии "Гражданский договор" нет кандидата на престол католикоса.

Отметим, что на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и архиепископов Армянской апостольской церкви (ААЦ), требуя от католикоса покинуть престол из-за сведений о нарушении обета безбрачия.