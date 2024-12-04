О нас

Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика

Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика Обсуждения проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией не прекратились. Процесс продвигается в логике предложений и обсуждений.
В регионе
4 декабря 2024 г. 16:35
Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика

Обсуждения проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией не прекратились. Процесс продвигается в логике предложений и обсуждений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом председатель Национального собрания Ален Симонян заявил в ходе брифинга.

"Процесс не стоит на месте. В связи с проведением COP29 в Баку на некоторое время возникла пауза, азербайджанская сторона заявила, что это связано с загруженностью. Но мы находимся на позитивной стадии и находимся в логике "предложение-обсуждение-предложение". Есть положительная динамика", - подчеркнул Симонян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia-Azerbaijan peace process not stalled, says Alen Simonyan
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Sülh sazişi ətrafında proses dayandırılmayıb, müsbət dinamika var

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi