Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика

Обсуждения проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией не прекратились. Процесс продвигается в логике предложений и обсуждений.

Обсуждения проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией не прекратились. Процесс продвигается в логике предложений и обсуждений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом председатель Национального собрания Ален Симонян заявил в ходе брифинга.

"Процесс не стоит на месте. В связи с проведением COP29 в Баку на некоторое время возникла пауза, азербайджанская сторона заявила, что это связано с загруженностью. Но мы находимся на позитивной стадии и находимся в логике "предложение-обсуждение-предложение". Есть положительная динамика", - подчеркнул Симонян.