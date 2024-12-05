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Ален Симонян: Переговоры с Азербайджаном проваливались из-за утечки информации с армянской стороны

Ален Симонян: Переговоры с Азербайджаном проваливались из-за утечки информации с армянской стороны Спикер парламента Армении Ален Симонян признал, что в ряде случаев переговоры с Азербайджаном проваливались из-за утечки информации с армянской стороны.
В регионе
5 декабря 2024 г. 15:42
Ален Симонян: Переговоры с Азербайджаном проваливались из-за утечки информации с армянской стороны

Спикер парламента Армении Ален Симонян признал, что в ряде случаев переговоры с Азербайджаном проваливались из-за утечки информации с армянской стороны.

Как сообщает Report, об этом Симонян заявил армянским журналистам.

По его словам, утечка информации проходила по вине депутата от правящей партии Армении Овика Агазаряна.

"Премьер-министр [Никол Пашинян] приходит и рассказывает нам детали встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министр делится информацией, содержащей государственную тайну, а он все это обнародует. Это нормально?", - сказал Симонян.

Он отметил, что власти Армении больше года искали источник утечки информации. "Мы больше года искали, чтобы понять, откуда идут сливы. Когда это касается партийных вопросов, еще куда ни шло. Но когда это касается вопросов безопасности Армении, все так и должно остаться? Некоторое время назад были случаи, когда переговоры (с Азербайджаном) проваливались, отношения обострялись также по причине того, что мы, условно говоря, нарушали договоренности, громогласно о чем-то говорили, осуществляли утечки. После этого иди и докажи, что член этой фракции дал интервью или передал информацию не преднамеренно, а по ошибке", – подчеркнул спикер парламента.

Отметим, что на текущей неделе решением правления партии «Гражданский договор» депутат Овик Агазарян исключен из ее рядов из-за утечки конфиденциальной информации государственного и партийного значения, а также грубых нарушений норм общественной морали.

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Версия на английском языке Alen Simonyan: Talks with Azerbaijan failed due to information leaks from Armenian side
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Azərbaycanla danışıqlar erməni tərəfinin xəbər sızdırması səbəbindən uğursuz olub

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