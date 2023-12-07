Ален Симонян: "Оружейный вопрос" между Москвой и Ереваном можно решить

Вопрос поставок оружия Россией для Армении можно решить.

Вопрос поставок оружия Россией для Армении можно решить.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам в парламенте.

По его словам, у российской стороны есть шанс показать, что она остается приверженной своим принципам и подписанным документам.

Он отметил, что если обязательства не выполняются, "а это факт, что они не выполняются, то Армения должна защищать собственные интересы".

В начале декабря замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Армения не намерена судиться с Россией из-за оружия, которое не было поставлено в счет предоплаты. Точную сумму официально не называли, но по некоторым данным, она составляет 250 млн долларов, по другим – о порядка 400 млн долларов.