Ален Симонян: "Оружейный вопрос" между Москвой и Ереваном можно решить

Вопрос поставок оружия Россией для Армении можно решить.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам в парламенте.
По его словам, у российской стороны есть шанс показать, что она остается приверженной своим принципам и подписанным документам.
Он отметил, что если обязательства не выполняются, "а это факт, что они не выполняются, то Армения должна защищать собственные интересы".
В начале декабря замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Армения не намерена судиться с Россией из-за оружия, которое не было поставлено в счет предоплаты. Точную сумму официально не называли, но по некоторым данным, она составляет 250 млн долларов, по другим – о порядка 400 млн долларов.