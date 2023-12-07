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Ален Симонян: "Оружейный вопрос" между Москвой и Ереваном можно решить

Ален Симонян: "Оружейный вопрос" между Москвой и Ереваном можно решить Вопрос поставок оружия Россией для Армении можно решить.
В регионе
7 декабря 2023 г. 12:37
Ален Симонян: Оружейный вопрос между Москвой и Ереваном можно решить

Вопрос поставок оружия Россией для Армении можно решить.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам в парламенте.

По его словам, у российской стороны есть шанс показать, что она остается приверженной своим принципам и подписанным документам.

Он отметил, что если обязательства не выполняются, "а это факт, что они не выполняются, то Армения должна защищать собственные интересы".

В начале декабря замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Армения не намерена судиться с Россией из-за оружия, которое не было поставлено в счет предоплаты. Точную сумму официально не называли, но по некоторым данным, она составляет 250 млн долларов, по другим – о порядка 400 млн долларов.

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Версия на английском языке Alen Simonyan: “Arms supply issue” between Moscow and Yerevan can be resolved
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: “Moskva ilə İrəvan arasında silah məsələsi həll oluna bilər”

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