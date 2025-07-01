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Спикер: Армения должна серьезно начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции телеканалов РФ

Спикер: Армения должна серьезно начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции телеканалов РФ Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о возможности прекращения трансляции российских телеканалов на территории страны.
В регионе
1 июля 2025 г. 15:47
Спикер: Армения должна серьезно начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции телеканалов РФ

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о возможности прекращения трансляции российских телеканалов на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил, комментируя звучащие на российских телеканалах мнения относительно событий в Армении.

"Считаю, что мы очень серьезно должны начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции российских телеканалов в Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям", - сказал он.

Он отметил, что если государственные телеканалы "позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, то и мы должны отреагировать, и, как минимум, закрыть их вход в квартиры нашего общества".

"Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан", - сказал Симонян.

Он назвал российских ведущих "дегенератами", которые нагнетают атмосферу, негативно воздействуя на армяно-российские отношения.

Симонян пояснил, что все те, кто заявляет, что ситуация в Армении влияет на отношения с РФ, "явно слушают их ведущих, а все те, кто поддерживает арестованного российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна и называют себя его друзьями, скорее всего получали деньги от него в конвертах".

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Версия на азербайджанском языке Spiker: Ermənistanda Rusiya telekanallarının yayımının dayandırılmasının müzakirəsinə başlanılmalıdır

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