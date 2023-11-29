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Ален Симонян: Лучший способ добрососедства - жить в мире и осуществлять торговлю

Ален Симонян: Лучший способ добрососедства - жить в мире и осуществлять торговлю Лучшим способом налаживания добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном - это жить в мире и осуществлять торговлю.
В регионе
29 ноября 2023 г. 11:49
Ален Симонян: Лучший способ добрососедства - жить в мире и осуществлять торговлю

Лучшим способом налаживания добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном - это жить в мире и осуществлять торговлю.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в соцсетях.

"... Во время брифинга я говорил о том, что придет время, когда армяне и азербайджанцы будут жить рядом друг с другом. Понятно, что ничего нового не было сказано, и нет никаких откровений о том, что лучший способ выжить для двух соседних государств – это жить в мире и торговать друг с другом. Есть много примеров мирной жизни после долгих кровопролитных войн, и альтернативы просто нет", - написал он.

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Версия на английском языке Alen Simonyan: Trade relations between Azerbaijan and Armenia should be restored
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: "Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət əlaqələri bərpa olunmalıdır"

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