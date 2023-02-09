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Ален Симонян: Иран и Россия помогали Армении, исходя из своих интересов

Ален Симонян: Иран и Россия помогали Армении, исходя из своих интересов Когда Иран заявляет о неприемлемости геополитических изменений – это делается, в первую очередь, для себя.
В регионе
9 февраля 2023 г. 15:55

Когда Иран заявляет о неприемлемости геополитических изменений – это делается, в первую очередь, для себя.

Как сообщает Report cо ссылкой на news.am, об этом на заседании Национального собрания во время обсуждения вопроса об избрании председателя постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям заявил спикер парламента Ален Симонян.

По словам главы армянского парламента, Иран выступает на стороне Армении не из-за большой любви к ней.

"Он продает оружие и занимается его перевозкой, исходя из своих государственных интересов. Тоже касается и России. Вы считаете, что Россия должна отложить в сторону свои интересы и заявить: "Мы очень любим армян. У них есть хороший коньяк. Так давайте что-нибудь для них сделаем"?.. Конечно же, нет. Все страны, в том числе и мы, имеют свои интересы", - заявил Симонян.

Спикер парламента сказал, что занимаясь 30 лет карабахской проблемой, Армении в итоге получила войну.

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