О нас

Ален Симонян: "Гражданский договор" не планирует идти на выборы в составе коалиции

Ален Симонян: "Гражданский договор" не планирует идти на выборы в составе коалиции Правящая партия Армении "Гражданский договор" не планирует идти на парламентские выборы в 2026 году в составе коалиции.
В регионе
8 мая 2025 г. 13:15
Ален Симонян: Гражданский договор не планирует идти на выборы в составе коалиции

Правящая партия Армении "Гражданский договор" не планирует идти на парламентские выборы в 2026 году в составе коалиции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам.

"Не думаю, что мы пойдем на следующие выборы коалицией… Я уверен в этом. "Гражданский договор" будет общаться с народом и через год получит 50%+1 голос", – заявил он.

По его словам, в вопросе победы им помогут экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

"Как только они выйдут в эфир, наш рейтинг начнет расти. Если к ним присоединятся такие фигуры, как Вазген Манукян, Артур Ванецян или архиепископ Галстанян, рейтинг вырастет еще больше", – считает Симонян.

По его мнению, скорее всего, партия "Гражданский договор" единолично сформирует власть и продолжит реформы в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Hakim partiya seçkilərdə koalisiyanın tərkibində iştirak etməyəcək

Другие новости из категории

Мирзоян: Признание территории друг друга Арменией и Азербайджаном всегда было частью переговоров
Мирзоян: Признание территории друг друга Арменией и Азербайджаном всегда было частью переговоров
8 мая 2025 г. 13:29
Лукашенко: Без картофеля не останемся
Лукашенко: Без картофеля не останемся
8 мая 2025 г. 13:00
В армии и полиции Армении хотят отменить возрастной порог в 35 лет для приема на службу
В армии и полиции Армении хотят отменить возрастной порог в 35 лет для приема на службу
8 мая 2025 г. 12:36
Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании транзитного коридора
Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании транзитного коридора
8 мая 2025 г. 12:20
В Брянске неизвестные открыли огонь по детям на остановке
В Брянске неизвестные открыли огонь по детям на остановке
8 мая 2025 г. 12:11
Turkish Airlines до 9 мая включительно отменила рейсы в Пакистан
Turkish Airlines до 9 мая включительно отменила рейсы в Пакистан
8 мая 2025 г. 12:03
Путин планирует посетить Китай с официальным визитом
Путин планирует посетить Китай с официальным визитом
8 мая 2025 г. 11:52
Шахбаз Шариф выразил благодарность Эрдогану за солидарность с Пакистаном
Шахбаз Шариф выразил благодарность Эрдогану за солидарность с Пакистаном
8 мая 2025 г. 11:29
В Армении пройдут очередные сборы резервистов
В Армении пройдут очередные сборы резервистов
8 мая 2025 г. 11:28
Ермак: Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии
Ермак: Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии
8 мая 2025 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi