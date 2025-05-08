Ален Симонян: "Гражданский договор" не планирует идти на выборы в составе коалиции

Правящая партия Армении "Гражданский договор" не планирует идти на парламентские выборы в 2026 году в составе коалиции.

Правящая партия Армении "Гражданский договор" не планирует идти на парламентские выборы в 2026 году в составе коалиции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам.

"Не думаю, что мы пойдем на следующие выборы коалицией… Я уверен в этом. "Гражданский договор" будет общаться с народом и через год получит 50%+1 голос", – заявил он.

По его словам, в вопросе победы им помогут экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

"Как только они выйдут в эфир, наш рейтинг начнет расти. Если к ним присоединятся такие фигуры, как Вазген Манукян, Артур Ванецян или архиепископ Галстанян, рейтинг вырастет еще больше", – считает Симонян.

По его мнению, скорее всего, партия "Гражданский договор" единолично сформирует власть и продолжит реформы в стране.