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Ален Симонян: Гимн и герб Армении следует поменять

Ален Симонян: Гимн и герб Армении следует поменять Гимн Армении должен быть изменен.
В регионе
30 января 2024 г. 13:16
Ален Симонян: Гимн и герб Армении следует поменять

Гимн Армении должен быть изменен.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Народного собрания Ален Симонян.

"Он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам гимна. Очевидно, что изменение существующего чужеродного гимна является необходимостью", - отметил он.

Симонян также отметил, что следует рассмотреть вопрос и об изменении герба страны. Комментируя символы, изображенные на гербе, Симонян заметил, что не может Армения быть "под водой", ведь потоп был наказанием для человечества.

Кроме того, спикера не устраивает изображенный на гербе лев, который похож на "смайлик", а также меч, закованный в цепи.

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Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: “Ermənistanın himni və gerbi dəyişdirilməlidir”

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