Ален Симонян: Достигли консенсуса с Баку по некоторым пунктам мирного соглашения

По ряду предложений Еревана и Баку по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном достигнут консенсус.

По ряду предложений Еревана и Баку по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном достигнут консенсус.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян.

"Я не могу их озвучить, поскольку это может помешать процессу. Но могу сказать, что это международно принятые принципы. К примеру, у нас есть мирные соглашения с некоторыми странами и там они отмечены. Это общие положения", - сказал спикер.

Армения и Азербайджан ведут переговоры для заключения мирного соглашения. В последний раз премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев провели встречу 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкен.