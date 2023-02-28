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Ален Симонян: Достигли консенсуса с Баку по некоторым пунктам мирного соглашения

Ален Симонян: Достигли консенсуса с Баку по некоторым пунктам мирного соглашения По ряду предложений Еревана и Баку по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном достигнут консенсус.
В регионе
28 февраля 2023 г. 12:53
Ален Симонян: Достигли консенсуса с Баку по некоторым пунктам мирного соглашения

По ряду предложений Еревана и Баку по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном достигнут консенсус.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян.

"Я не могу их озвучить, поскольку это может помешать процессу. Но могу сказать, что это международно принятые принципы. К примеру, у нас есть мирные соглашения с некоторыми странами и там они отмечены. Это общие положения", - сказал спикер.

Армения и Азербайджан ведут переговоры для заключения мирного соглашения. В последний раз премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев провели встречу 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкен.

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Версия на английском языке Alen Simonyan: Armenia-Azerbaijan peace treaty should have no clauses related to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: “Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişində Qarabağla bağlı bəndlər olmamalıdır”

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