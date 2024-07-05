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СМИ: Новым послом Армении в РФ может стать Гурген Арсенян

СМИ: Новым послом Армении в РФ может стать Гурген Арсенян Армения планирует сменить посла в России.
В регионе
5 июля 2024 г. 13:25
СМИ: Новым послом Армении в РФ может стать Гурген Арсенян

Новым послом Армении в России может стать депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор", предприниматель Гурген Арсенян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Cообщается, что его кандидатуру российская сторона одобрила.

12.49

Армения планирует сменить посла в России Вагаршака Арутюняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Ален Симонян на совместной пресс-конференции с американскими сенаторами, находящимися с визитом в Армении.

Он сообщил, что кандидатура нового посла уже представлена.

"Наверное, вы знаете из СМИ, что в скором времени у нас будет новый посол в России, кандидатура представлена, мы ждем назначения", - сказал он.

Нынешний посол Армении в РФ является экс-министром обороны. Был назначен послом в России в 2022 году. Ранее армянские СМИ сообщали о намерении правительства Армении сменить Арутюняна на депутата парламента Гургена Арсеняна, однако Россия отвергла его кандидатуру.

Указывалось что член правящей партии Арсенян в отличие от экс-минобороны запомнился антироссийскими заявлениями.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qurqen Arsenyan Ermənistanın Rusiyadakı yeni səfiri ola bilər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Media: Gurgen Arsenyan may become new ambassador of Armenia to Russia

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