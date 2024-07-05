СМИ: Новым послом Армении в РФ может стать Гурген Арсенян

Армения планирует сменить посла в России.

Новым послом Армении в России может стать депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор", предприниматель Гурген Арсенян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Cообщается, что его кандидатуру российская сторона одобрила.

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Армения планирует сменить посла в России Вагаршака Арутюняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Ален Симонян на совместной пресс-конференции с американскими сенаторами, находящимися с визитом в Армении.

Он сообщил, что кандидатура нового посла уже представлена.

"Наверное, вы знаете из СМИ, что в скором времени у нас будет новый посол в России, кандидатура представлена, мы ждем назначения", - сказал он.

Нынешний посол Армении в РФ является экс-министром обороны. Был назначен послом в России в 2022 году. Ранее армянские СМИ сообщали о намерении правительства Армении сменить Арутюняна на депутата парламента Гургена Арсеняна, однако Россия отвергла его кандидатуру.

Указывалось что член правящей партии Арсенян в отличие от экс-минобороны запомнился антироссийскими заявлениями.