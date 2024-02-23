Российский депутат: Запад доведет Армению до полной нищеты

Франция и другие страны НАТО доведут Армению до полной нищеты.

Франция и другие страны НАТО доведут Армению до полной нищеты.

Как передает Report, об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев охарактеризовал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна приостановить участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности как "приступ смелости".

"Похоже, что именно с этим фактом связан очередной приступ "смелости" у Пашиняна, который вдруг решил приостановить участие Армении в ОДКБ. Ясно, что он давно уже ориентируется на страны НАТО, только вот почему-то урегулировать отношения Баку и Еревана все время приходилось Москве", - заявил он.

По словам депутата, Пашинян с его "откровенно западной ориентацией" сам признал принадлежность Карабаха Азербайджану.

"Французские советники, вместе с тысячами сотрудников посольства США в Ереване, доведут Армению до полной нищеты, а может поставят страну на грань существования. Париж долгое время доил половину Африки, пока там не опомнились и французских военных советников не повыгоняли с позором," - заключил парламентарий.

Ранее Никол Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено.