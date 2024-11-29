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Алексей Оверчук: Коридор Север-Юг укрепляет связь между Севером, Востоком и Глобальным Югом

Алексей Оверчук: Коридор Север-Юг укрепляет связь между Севером, Востоком и Глобальным Югом Север-Юг - это ключевое направление, которое обеспечивает улучшенную связанность между северными регионами нашего континента, странами Востока и Глобального юга.
В регионе
29 ноября 2024 г. 13:02
Алексей Оверчук: Коридор Север-Юг укрепляет связь между Севером, Востоком и Глобальным Югом

Север-Юг - это ключевое направление, которое обеспечивает улучшенную связанность между северными регионами нашего континента, странами Востока и Глобального юга.

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам в кулуарах 104-го заседания Экономического совета СНГ в Москве заявил замглавы правительства России Алексей Оверчук.

"В новом составе правительства России, сформированном в мае, впервые появилась должность вице-премьера, отвечающего за транспортную и транспортно-логистическую составляющие. Север-Юг является одним из наших важнейших направлений, обеспечивающих связанность между севером Евразийского континента, странами Востока и Глобального юга. Основное внимание уделяется развитию и созданию новых маршрутов на юг, а также международных транспортных коридоров. Мы рассматриваем эту задачу комплексно", - подчеркнул Оверчук.

Заместитель главы правительства отметил, что Россия также активно развивает западный маршрут вдоль берега Каспийского моря через территорию России, Азербайджана и далее в Иран.

"Работа на этом направлении ведется очень активно. Более того, здесь уже действует автомобильный маршрут — современная дорога, соединяющая российскую и иранскую границы через Азербайджан. Эта дорога уже функционирует, и объем грузоперевозок через российско-азербайджанскую границу увеличился в пять раз. Правительство продолжает уделять большое внимание совершенствованию и модернизации международных пунктов пропуска", — подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: “Şimal-Cənub dəhlizi Şimal, Şərq və Qlobal Cənub arasında əlaqəni gücləndirir”
Версия на английском языке Alexey Overchuk: North-South Corridor strengthens connection between North, East and Global South

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