Данилов: Западное оружие для ВСУ меняет ход войны

Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны.
Как передает Report, об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - вот три основных эффекта современного западного оружия при уничтожении командных пунктов, оборудования и складов боеприпасов русских в последнее время. Количественные преимущества российской армии нивелируются точностью украинских ракет и артиллерии. Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны. А мы еще даже не начали", - говорится в публикации.