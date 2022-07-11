Данилов: Западное оружие для ВСУ меняет ход войны

Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны.

Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны.

Как передает Report, об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - вот три основных эффекта современного западного оружия при уничтожении командных пунктов, оборудования и складов боеприпасов русских в последнее время. Количественные преимущества российской армии нивелируются точностью украинских ракет и артиллерии. Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны. А мы еще даже не начали", - говорится в публикации.