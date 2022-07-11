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Данилов: Западное оружие для ВСУ меняет ход войны

Данилов: Западное оружие для ВСУ меняет ход войны Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны.
В регионе
11 июля 2022 г. 13:10
Данилов: Западное оружие для ВСУ меняет ход войны

Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны.

Как передает Report, об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - вот три основных эффекта современного западного оружия при уничтожении командных пунктов, оборудования и складов боеприпасов русских в последнее время. Количественные преимущества российской армии нивелируются точностью украинских ракет и артиллерии. Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны. А мы еще даже не начали", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Oleksiy Danilov: Western weapons already changing course of war
Версия на азербайджанском языке Oleksiy Danilov: “Qərbin silahları artıq müharibənin gedişatını dəyişir”

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