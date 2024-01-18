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Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну

Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал необходимым внесение корректив в закон о мобилизации, чтобы сделать процесс призыва на военную службу более справедливым.
В регионе
18 января 2024 г. 16:19
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал необходимым внесение корректив в закон о мобилизации, чтобы сделать процесс призыва на военную службу более справедливым.

Об этом глава СНБО сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report.

"Мобилизация в Украине была объявлена сразу после введения военного положения 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. Теперь необходимо внести некоторые коррективы, чтобы сделать этот процесс более справедливым. Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, в первую очередь для тех, кто вступает в ряды вооруженных сил Украины", - сказал он.

На вопрос о том, когда законопроект будет вынесен на обсуждение в Верховной Раде, Данилов ответил, что это зависит от решения парламентариев.

Он также прокомментировал вопрос о призыве в армию граждан, которые в настоящий момент проживают за пределами страны: "Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Oleksii Danilov: It is impossible to forcibly return conscripts who left Ukraine
Версия на азербайджанском языке Oleksiy Danilov: "Ukraynanı tərk etmiş çağırışçıların zorla geri qaytarılması mümkün deyil"

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