Александр Прокудин: Только 30% Херсонской области удалось освободить от оккупации

Херсонская область Украины ежедневно находится под обстрелом, ситуация очень напряженная.

Херсонская область Украины ежедневно находится под обстрелом, ситуация очень напряженная.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Прокудин отметил, что лишь 30 процентов территории Херсонской области Украины освобождено от оккупации.

"На данный момент из 49 населенных пунктов освобождены лишь 17. В результате военных действий более 27 тысяч объектов на территории области разрушены или повреждены. Представить себе масштабы разрушений на оккупированных участках практически невозможно", - добавил он.

Прокудин также подчеркнул, что если до начала конфликта население области насчитывало более миллиона человек, то в настоящее время здесь проживает всего лишь 300 тысяч.

"Мы активно работаем над восстановлением жилых зданий. Люди возвращаются в Херсон из других регионов Украины и из других стран", - добавил он.