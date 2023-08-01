Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление официальной Варшавы о продвижении бойцов российской специальной военной компании” Вагнер " к границам Польши.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление официальной Варшавы о продвижении бойцов российской ЧВК ”Вагнер" к границам Польши.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе заявил, что информация о размещении отряда из ста человек ЧВК "Вагнер" на белорусско-польской границе не соответствует действительности.

"Бойцы отрядов ЧВК "Вагнер" перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", - подчеркнул президент Беларуси.