О нас

Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам

Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление официальной Варшавы о продвижении бойцов российской специальной военной компании” Вагнер " к границам Польши.
В регионе
1 августа 2023 г. 16:52
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление официальной Варшавы о продвижении бойцов российской ЧВК ”Вагнер" к границам Польши.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе заявил, что информация о размещении отряда из ста человек ЧВК "Вагнер" на белорусско-польской границе не соответствует действительности.

"Бойцы отрядов ЧВК "Вагнер" перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", - подчеркнул президент Беларуси.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lukashenko says PMC Wagner doesn't approach Polish borders
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko "Vaqner"in Polşa sərhədlərinə doğru irəliləməsini təkzib edib

Экслюзивные новости

Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi