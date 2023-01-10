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Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ

Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил России.
В регионе
10 января 2023 г. 13:25
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил России.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС источники, близкие к военному ведомству.

В 2017 году Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. До конца октября 2022 года он также командовал группировкой российских войск "Центр" в специальной военной операции на Украине.

"Генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России", - подтвердил собеседник агентства. В свою очередь другой источник уточнил, что назначение его состоялось в конце 2022 года. Ранее о назначении Лапина сообщил РБК. Официально военное ведомство и другие государственные структуры о назначении Лапина не сообщали.

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